السعودية اليوم / وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل الكورية



الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030 .

وتأتي زيارة الوفد الكوري للمملكة في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين .

// انتهى //

22:39ت م

0271



الرياض 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واساجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة السعودية الكورية 2030 ورئيس اللجنة السعودية المشتركة من الجانب السعودي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري أمس بمعالي وزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي .وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030 .وتأتي زيارة الوفد الكوري للمملكة في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين .// انتهى //22:39ت م0271

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