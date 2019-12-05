السعودية اليوم / بلدية بارق تطلق مبادرة يوم التطوع البلدي



محايل 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت بلدية محافظة بارق اليوم مبادرة يوم التطوع البلدي الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتطوع ، بحضور محافظ بارق مفرح البناوي ومشاركة أكثر من 50 متطوعاً و متطوعة من أعضاء الكشافة وفريق بوارق الخير التطوعي .

وأوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد بن مرزن عسيري أن المبادرة تهدف لتعزيز أهمية التطوع عامة والتطوع البلدي خاصة ، مبينًا أن المبادرة تشمل نظافة الأحياء والحدائق العامة وإزالة التشوهات البصرية وأعمال الدهان للجداريات وزراعة وتشجير المناطق البرية ونظافة أماكن التنزه البرية وإزالة الملصقات الدعائية المخالفة .

من جهته أكد محافظ بارق أهمية المبادرات التطوعية في الحفاظ على البيئة ومساعدة الجهات المسؤولة عنها ، معرباً عن شكره لجميع المشاركين .

// انتهى //

22:04ت م

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