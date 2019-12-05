السعودية اليوم / وكيل جامعة الملك عبدالعزيز يفتتح ملتقى العمل التطوعي ويطلق مسابقة التطوع بين الكليات



جدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني اليوم فعاليات ملتقى العمل التطوعي الثالث ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع ، وأطلق مسابقة معالي مدير الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات في نسختها الخامسة، وذلك على مسرح عمادة شؤون الطلاب 24 بالجامعة .

كما تفقد الدكتور الحياني المعرض المصاحب للملتقى الذي اشتمل على مشاركة الجامعة في مبادرات تطوعية مع مختلف القطاعات الحكومية .

بعد ذلك بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل العمادة للأنشطة الثقافية الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري كلمة أكد فيها على أهمية العمل التطوعي وتحفيز وتشجيع الطلاب على الانخراط فيه ، مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة العمل التطوعي ودورها في تكوين فرق تطوعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين طلاب الجامعة وطالباتها، وتأهيل المتطوعين مهارياً، وتصميم المبادرات المجتمعية وتنفيذها بالشراكة مع عدد من القطاعات الداخلية والخارجية، معبراً عن شكره لجميع الطلاب المشاركين في المبادرات التطوعية.

كما استعرضت إدارة العمل التطوعي من خلال عرض مرئي جهودها العام الماضي ، ثم عُرض فلم عن مسابقة معالي مدير الجامعة للعمل التطوعي بين الكليات في نسختها الخامسة .

عقب ذلك بدأت مسيرة المتطوعين البالغ عددهم 140 متطوعًا.

من جانبه أكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أن العمل التطوعي في الجامعة شهد تطورًا كبيرًا يترجم تطلعات الجامعة ورؤية المملكة 2030 ، مشيداً بجهود الطلاب من خلال مشاركاتهم مع الجهات الحكومية في موسمي الحج والعمرة والمشاركات مجتمعية التي تسهم في تنمية مهاراتهم وتكسبهم خبرات جديدة.

وعبر الدكتور الحياني عن شكره لعمادة شؤون الطلاب ممثلة في إدارة العمل التطوعي من خلال استثمار طاقات طلاب وطالبات الجامعة عبر تأهيلهم وتمكينهم من مهارات التطوع، وتوفير الفرص التطوعية لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وفي ختام الحفل كُرم المتطوعون المتميزون.

يذكر أن فعاليات الملتقى مستمرة بإقامة دورتين تدريبيتين الأولى بعنوان "الذكاء العاطفي وتطبيقاته في العمل التطوعي" للدكتور يعن الله بن علي القرني، والثانية بعنوان "التطوع من الكفاءة إلى الاحتياج" للدكتور نوح بن يحيى الشهري .

// انتهى //

21:15ت م

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