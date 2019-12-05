السعودية اليوم / منظمة السياحة العالمية تدعو إلى تعاون أكبر لمواجهة ارتفاع انبعاثات الكربون



الأمم المتحدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

أكدت الأمم المتحدة اليوم أن منظمة السياحة العالمية (UNWTO) دعت إلى تعزيز التعاون بين قطاعي النقل والسياحة لمكافحة تغير المناخ.

وأصدرت المنظمة تقرير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالنقل في قطاع السياحة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP25) والمنعقد حاليًا في مدريد.

وقدر التقرير أنه بحلول عام 2030م، سوف تشمل الانبعاثات المتعلقة بالنقل من السياحة 5.3% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من صنع الإنسان.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية مانويل بتلر في حفل إطلاق التقرير إن هذه الدراسة الشاملة تحلل الأثر البيئي لأنماط النقل المختلفة في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن الانبعاثات المتعلقة بالنقل لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا، وأن الوقت قد حان بالنسبة لقطاع السياحة، وخاصة صناع القرار في قطاع السياحة، لاستخدام البيانات بفعالية، وضمان أن يلعب القطاع دورًا رائدًا في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.

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21:08ت م

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