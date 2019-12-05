السعودية اليوم / مقتل 38 شخصًا على الأقل في انهيارات أرضية بشمال غرب بوروندي



بوجمبورا 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

لقي 38 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء وقوع انهيار أرضي بمقاطعة سيبيتوك بشمال غربي بوروندي بعد هطول أمطار غزيرة يوم أمس.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الأمن العام ببوروندي بيير نكوريكي في مؤتمر صحفي اليوم أن عدد القتلى سُجل من ثلاث بلدات بالمقاطعة شمالي العاصمة التجارية بوجمبورا، وهي مرجحة للارتفاع.

واكتشفت السلطات مقتل 22 شخصًا في نيومبوندو وثلاثة في جيكوميرو و13 في روكومبي هيل، جراء الانهيار الأرضي الناجم عن أمطار غزيرة وقعت أمس ودمرت العديد من المنازل.

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21:07ت م

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