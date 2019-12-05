السعودية اليوم / المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بمكة المكرمة يعقد اجتماعه بجدة



جدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

عقد المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة اليوم اجتماعه بجدة تزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة، بحضور أعضاء المجلس وانضمام عضوي الشؤون الصحية لمنطقة مكة المكرمة وإدارة التعليم بالمنطقة .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تصور مشترك مع الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم واندماجهم الاجتماعي.

وأوضح مدير إدارة الإشراف الاجتماعي بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حسين قدير أن الاجتماع تطرق لعدة محاور ومقترحات وفق الأجندة المعدة، وتم وضع أهم التوصيات التي يسعى المجلس لتحقيقها بغية تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة.

//إنتهى//

20:50ت م

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