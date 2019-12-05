السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإريتري

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:07 مساءً, 5 ديسمبر 2019 م المناطق _ أسمرة قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إريتريا صقر بن سليمان القرشي اليوم في قصر الرئاسة بالعاصمة الإريترية أسمرة أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين إلى فخامة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وبحث اللقاء علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إريتريا وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة.

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