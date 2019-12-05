شكرا لقرائتكم خبر عن حرس حدود جازان ينقذ مواطناً من الغرق والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، الرائد عامر بن عبدالرحمن الشهراني، بأنه في أثناء قيام دوريات البحث والإنقاذ الموجودة في شاطئ الاستاد الرياضي بواجبها، شاهدت أحد المواطنين يتعرض لحالة غرق خلال ممارسته السباحة، وعلى الفور باشرت الدورية الحالة، وقام أفرادها بإنقاذ المواطن، وإخراجه من البحر، وإجراء الإسعافات الأولية له، وحالته الصحية مستقرة، ونُقل بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ إلى أحد المستشفيات بجازان ، وأُجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، وغادر المستشفى بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر حرس حدود جازان ينقذ مواطناً من الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.