شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإريتري والان نبدء بالتفاصيل

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إريتريا صقر بن سليمان القرشي، اليوم، في قصر الرئاسة بالعاصمة الإريترية أسمرة أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. وبحث اللقاء علاقات التعاون بين المملكة وإريتريا وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة.

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