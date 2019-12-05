صور.. مدني #طبرجل يحرر يد طفلة علقت بفرامة لحم

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - طبرجل

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل، مساء اليوم الخميس، عملية تحرير يد طفلة علقت داخل “فرامة لحم”، بعد نقلها لمستشفى طبرجل العام.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل باشرت بلاغًا عبارة عن احتجاز يد طفلة من الجنسية السورية داخل فرامة لحوم؛ حيث نقلت الحالة إلى طوارئ مستشفى طبرجل العام.

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وأضاف أنه تم استخدام معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحالات، حتى تمكنوا وبفضل الله من فك يد الطفلة، واستكمل الفريق الطبي بمستشفى طبرجل العام إسعاف الحالة، وهي بصحة جيدة.

وأهاب الضويحي بالمواطنين والمقيمين مراقبة أطفالهم ومنعهم من التواجد في الأماكن التي تحوي مثل هذه الآلات في المنازل؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

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