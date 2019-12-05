كيف تسير شكاوى العملاء ضد الناقلين الجويين ؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تختص إدارة حماية العملاء في الهيئة العامة للطيران المدني باستلام الشكاوى ضد الناقلين الجويين ومشغلي المطارات والمشغلين الأرضيين من قبل العملاء، فيما يدخل في نطاق الحماية ومساعدتهم في حل الإشكالات المرتبطة بحماية العملاء، بناء على اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك. استلام الشكاوى ضد الناقلين الجويين ومشغلي المطارات والمشغلين الأرضين من قبل العملاء فيما يدخل في نطاق الحماية.

مراجعة الشكاوى وتحليلها ومساعدة العملاء وشركات الطيران على حل الإشكالات المرتبطة بحماية العملاء بناء على اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (العملاء).

متابعة تنفيذ الناقلين الجويين ومشغلي المطارات والمشغلين الأرضيين لأحكام لائحة حماية المستهلك (العملاء).

التحقيق في شأن المخالفات والشكاوى وفرض العقوبات المناسبة وفقا للائحة التنفيذية لحماية المستهلك (العملاء).

إصدار التعاميم والسياسات التفصيلية والتقارير اللازمة لمتابعة تنفيذ أحكام لائحة حماية المستهلك (العملاء).

الإشراف على إرشاد العملاء والجهات العاملة في قطاع النقل الجوي فيما يتعلق بحقوقهم وآلية التعامل معهم بناء على اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك (العملاء).

التنسيق مع المطارات والمشغلين الجويين والجهات ذات العلاقة داخل وخارج الهيئة لتحسين وضعية البنى التحتية والوصول إلى البيئة التنظيمية والتطبيقية المناسبة، بما يلائم أحكام اللائحة ورفع مستوى العناية بالعملاء.



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