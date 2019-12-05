، "تعليم الرياض" يحتفي بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الوهيبي": فرصة نستحضر فيها ما تحقق من إنجازات في جميع المجالات

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوليه- حفظه الله- مقاليد الحكم، وذلك خلال حفل نظمته إدارة العلاقات العامة بمقر الإدارة الرئيس بالمربع، برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، وحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، ومشاركة عددٍ من مديري الإدارات ومكاتب التعليم.

وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد الوهيبي جميع منسوبي تعليم الرياض بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وهي ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتوليه مقاليد الحكم.

وقال" الوهيبي": ننتهز هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا في التعبير عن مشاعر الولاء والوفاء للوطن ولحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أنها فرصة نستحضر فيها ما تحظى به بلادنا الغالية من مزايا متفردة وبما تحقق من إنجازات في جميع المجالات التنموية ومنها قطاع التعليم في ضوء رؤية المملكة الطموحة 2030 وفي ظل قيادة رشيدة ترعى وتهتم بكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن, سائلاً الله أن يديم على الوطن نعمة الرخاء والنماء والأمن والاستقرار.

من جهة أخرى، أقامت العلاقات العامة احتفاء الإدارات النسائية بالبيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية بنات الأستاذة فتح العرفج وقادة الإدارات النسائية.

من جانب آخر، ذكرت المُساعد للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج، أن هذه الذكرى العزيزة على الشعب السعودي تستثير مشاعر الفخر والاعتزاز في نفوس أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء ولاسيما نحن نشهد النهضة السريعة بكلِّ صورها وأشكالها، فالمملكة العربية السعودية هي قلب العالم الإسلامي بما تحمله من بُعد ديني وتاريخي مُشرق وأضحتْ اليوم وجهة حضارية بما حباها الله من خيرات لا تُحصى ونِعَم لا تُعَدُّ إذ أصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي فهي تُمثّل صوت الأمة العربيّة والإسلاميّة في دوائر الحوار العالميّ على اختلاف مُنظماته ومؤسّساته.

وختمت العرفج : نحمد الله على نعمة الأمن والأمان في هذا الوطن العظيم ونسأل وبكل فخر واعتزاز نُجدِّد البيعة لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- سلمه الله- على السمع والطاعة سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ ولاتنا ومقدساتنا من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت راية التوحيد.

يُذكر أن الاحتفاء بذكرى البيعة الميمونة قد اختُتِمَ في مبنى إدارة التعليم بالمربع من لدن الإدارتين النسائيتين: العلاقات العامة وتقنية المعلومات، حيث بدأ الاحتفاء بهذه المُناسبة السعيدة من يوم الأحد الموافق ٤ / ٤ / ١٤٤١هـ وانتهى هذا اليوم الخميس الموافق ٨ / ٤ / ١٤٤١هـ.

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الذكرى الخامسة للبيعة تعليم الرياض