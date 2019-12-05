، البحرية الأمريكية تضبط قطع صواريخ إيرانية في طريقها لمليشيا الحوثي ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت على ظهر زورق في بحر العرب

ضبطت البحرية الأمريكية كمية من قطع صواريخ إيرانية الصنع وهي في طريقها إلى مليشيات الحوثي المنقلبة على السلطة الشرعية باليمن.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فإن الأسلحة المهربة على زورق في بحر العرب هي مجموعة من قطع صواريخ إيرانية متقدمة وكانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.

وتؤكد تلك الضبطية استمرار دعم إيران للمليشيات الإرهابية في اليمن، والتي تستهدف أمن المدنيين في اليمن وخارجها، كما تستهدف الاقتصاد العالمي. البحرية الأمريكية صواريخ إيرانية مليشيات الحوثي