1.7 تريليون دولار قيمة أرامكو السوقية

الخميس 5 ديسمبر 2019

تمكنت أرامكو السعودية للنفط من جمع 25.6 مليار دولار من المستثمرين في إطار الاكتتاب العام، ما يعني تقييمها بـ 1.7 تريليون دولار، حسب ما أعلن مصدران مقربان من الملف، اليوم الخميس.

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وحسب المصادر، ستطرح أسهم أرامكو في بورصة الرياض بأسعار تبدأ من 32 ريال سعودي، ما يجعل قيمة الشركة 1.7 تريليون دولار، ويجعلها أكبر شركة على الإطلاق، ما يعني أن اكتتاب أرامكو تخطى 25 مليار دولار التي جنتها مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية عندما دخلت البورصة في نيويورك في 2014.

وتخطو الشركة السعودية أولى خطواتها في السوق المالية السعودية "تداول" في 12 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، بـ32 ريالاً سعودياً للسهم (8.53 دولار)، وكان النطاق السعري الذي حددته المجموعة للسعر يتراوح بين 30 ريالاً سعودياً (8 دولارات) و 32 ريالاً سعودياً (8.5 دولارات).

والاكتتاب العام لأرامكو هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030"، ويسعى المسؤولون إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح.