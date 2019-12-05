شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: المليشيا جندت 23 ألف طفل والان نبدء بالتفاصيل
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيات الحوثية جندت نحو ثلاثة وعشرين ألف طفل، مشددا على أن المكان المناسب للأطفال مقاعد الدراسة وليس ميدان القتال.
وأضاف "المالكي" لـ"الإخبارية": "هناك جهود من وحدة حماية الطفل بقيادة القوات المشتركة، لإعادة وتأهيل الأطفال".
وأكد أن التحالف استطاع إعادة نحو 132 طفلاً من قبضة المليشيا، وإعادتهم إلى أسرهم بعد تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.
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