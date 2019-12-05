مرور #أحد_رفيدة ينفذ حملة توعوية لطلاب المدارس

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

نفذت شعبة مرور أحد رفيدة صباح اليوم الخميس الحملة المرورية “واعي” والتي تنظمها إدارة مرور منطقة عسير بهدف رفع معدل الوعي المروري لكافة شرائح المجتمع، حيث تم زيارة مستشفى أحد رفيدة بحضور عدد من طلاب تعليم المحافظة ومعلميهم.

وتم توزيع كتيبات ومطويات إرشادية وتوعوية على الطلاب تعمل على تثقيفهم وتعليمهم بالأنظمة المرورية بعد ذلك تم زيارة بعض أقسام المستشفى والمنومين فيها.

وقدم المدير الطبي الدكتور شعبان شرحًا تفصيليًا عن بعض الإصابات التي تصل المستشفى نتيجة الحوادث وأماكن الإصابة في الأشخاص والتي كان سببها مخالفة لأنظمة السلامة المرورية.