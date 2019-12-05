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مرور #أحد_رفيدة ينفذ حملة توعوية لطلاب المدارس
بشعار "واعي" بمستشفى المحافظة
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة
نفذت شعبة مرور أحد رفيدة صباح اليوم الخميس الحملة المرورية “واعي” والتي تنظمها إدارة مرور منطقة عسير بهدف رفع معدل الوعي المروري لكافة شرائح المجتمع، حيث تم زيارة مستشفى أحد رفيدة بحضور عدد من طلاب تعليم المحافظة ومعلميهم.
وألقى قائد المرور العقيد سعيد يحيى الشهراني إيجازًا تضمن معلومات وإرشادات ومقومات السلامة المرورية وطرق القيادة السليمة كذلك الحوادث وأهم مسبباتها ونسبة الوفيات والإصابات خلال السنوات الأخيرة.
وتم توزيع كتيبات ومطويات إرشادية وتوعوية على الطلاب تعمل على تثقيفهم وتعليمهم بالأنظمة المرورية بعد ذلك تم زيارة بعض أقسام المستشفى والمنومين فيها.
وقدم المدير الطبي الدكتور شعبان شرحًا تفصيليًا عن بعض الإصابات التي تصل المستشفى نتيجة الحوادث وأماكن الإصابة في الأشخاص والتي كان سببها مخالفة لأنظمة السلامة المرورية.
الجدير بالذكر أنه تم توزيع مطويات ونشرات توعوية لمرتادي الطرق بأحد رفيدة من قائدي المركبات خلال اليومين الماضية.
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