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الصحة تكشف عقوبة بيع المضادات بدون وصفة طبية
وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية من قبل الصيادلة.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “في حال بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية فإن العقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال”.
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