شكرا لقرائتكم الصحة تكشف عقوبة بيع المضادات بدون وصفة طبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-05 الصحة تكشف عقوبة بيع المضادات بدون وصفة طبية وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية من قبل الصيادلة. وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “في حال بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية فإن العقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال”. شارك الخبر

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