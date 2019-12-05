شاهد.. ملفات صحية متناثرة على جنبات الطريق بـ #الباحة

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

تسبب مقطع فيديو متداول في استياء على أوسع نطاق بعدما أظهر تطاير وتناثر ملفات صحية تابعة لمجمع طبي خاص في محافظة العقيق بالباحة.

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وحصلت ” متابعات الخليج 365 ” على بعض التفاصيل حول هذه الملفات الطبية واتضح أنها كانت لمجمع طبي خاص في العقيق وهو الآن مقفل.

بدوره أوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي لـ ” متابعات الخليج 365 ” أن هذا المجمع الطبي الخاص مقفل منذ ما يقارب الثلاث سنوات من قبل ملاكه، وسيتم التحقق من الموضوع بشكل كامل ومفصل.

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