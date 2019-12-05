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إصابات في حادث اصطدام مركبتين بـ #الطائف

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2019-12-05

إصابات في حادث اصطدام مركبتين بـ #الطائف

على طريق حضن

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، عن تلقيه بلاغًا يفيد باصطدام مركبتين على طريق ”حضن” بالطائف.

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وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه عدد من الإصابات.

وأضاف المركز، أنه على الفور باشرت الجهات المختصة الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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