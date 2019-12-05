- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم إصابات في حادث اصطدام مركبتين بـ #الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إصابات في حادث اصطدام مركبتين بـ #الطائف
على طريق حضن
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، عن تلقيه بلاغًا يفيد باصطدام مركبتين على طريق ”حضن” بالطائف.
وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه عدد من الإصابات.
وأضاف المركز، أنه على الفور باشرت الجهات المختصة الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات في حادث اصطدام مركبتين بـ #الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.