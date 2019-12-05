اكتتاب أرامكو يتجاوز علي بابا وسوفت بنك

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر قولهم إن أرامكو السعودية قررت تسعير طرحه العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي، وهو ما يجعله أكبر طرح في العالم لأنه سيزيد عن الطرح العام الأولي لمجموعة علي بابا الصينية البالغ 25 مليار دولار في 2014.

وأضافت المصادر أن أسهم أرامكو سيجري تسعيرها عند 32 ريالًا للسهم مقارنة مع النطاق الاسترشادي الذي تراوح من 30 إلى 32 ريالًا.

أضخم اكتتابات العالم

وعلى مدى السنوات الماضية شهد العالم اكتتابات ضخمة من بينها اكتتاب شركة علي بابا الصينية والذي وصل إلى 25 مليار دولار في عام 2014، أما اكتتاب سوفت بنك فقد سجل 23.5 مليار دولار في عام 2018، في حين سجل اكتتاب البنك الزراعي الصيني 22.1 مليار دولار عام 2010.

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اكتتاب المؤسسات

وانتهى في الخامسة من مساء أمس اكتتاب المؤسسات في طرح أرامكو، حيث بلغت طلبات المشاركة 189.03 مليار ريال بلغ إجماليها 5.9 مليار سهم حتى نهاية يوم الثلاثاء أي قبل نهاية الاكتتاب بيوم واحد.

ومن المفترض أن “تعلن سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو عن نتائج الإقبال النهائية لشريحة المؤسسات.

اكتتاب الأفراد

يذكر أن القيمة الإجمالية لاكتتابات الأفراد، التي انتهت فترة اكتتاب شريحتهم يوم الخميس الماضي بلغت 47.411.624.960 ريالًا سعوديًا بـ4.906.952 مكتتبًا وعدد أسهم بلغ إجماليها 1.481.613.280 سهمًا.

وكانت أرامكو حددت النطاق السعري لسهمها ما بين 30-32 ريالًا للسهم الواحد ومن المتوقع أن يتم تحديد السعر النهائي عند الحد الأقصى أي بـ32 ريالًا للسهم الواحد بسبب الإقبال المتزايد على الاكتتاب في أرامكو.

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