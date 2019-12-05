شكرا لقرائتكم 1000 ريال قيمة الكشف عن الإبل المشتبه في لونها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-05 1000 ريال قيمة الكشف عن الإبل المشتبه في لونها ضمن شروط مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل متابعات الخليج 365 - الرياض قرر نادي الإبل للمرة الأولى إتاحة خدمة الكشف عن الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والتي يتم الاشتباه في لونها. Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الإبل، فوزان الماضي، للمرة الأولى تم إتاحة خدمة الكشف عن الإبل المشتبه في لونها من قبل لجنة التشبيه يومي الأربعاء والخميس 11-12 ديسمبر 2019 وتبلغ قيمة الكشف 1000 ريال. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لنادي الإبل للتعريف بشروط وتعليمات المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة بمقر وكالة الأنباء السعودية (واس).

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