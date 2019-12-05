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تعليم #المدينة توضح سبب إغماء طالبة ثانوي بحي العوالي
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
نفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، ما تم تداوله بشأن إصابة طالبة بالإغماء داخل مقصف مدرسة ثانوية بحي العوالي.
وقالت الإدارة في بيانٍ لها ردًا على ما نشر في إحدى الصحف الإلكترونية المحلية: إن ما أثير بهذا الخصوص غير صحيح وبحسب إفادة مديرة المدرسة بأن مقصف المدرسة يعمل على فترات ويغلق فقط بين الحصص، بهدف تحقيق الانضباط المدرسي وسير اليوم الدراسي في بيئة تعليمية مناسبة.
وأضاف البيان أن حالة الإغماء التي كانت عليها الطالبة فكانت بسبب ارتفاع ضغط الدم وليس للمقصف أي علاقة بذلك، حسب إفادة الفريق الإسعافي الذي باشر الحالة.
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