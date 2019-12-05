نائب أمير مكة يستعرض مستجدات أعمال توسعة المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات بعد أن وقف ميدانيا على أعمال التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام.

وتخلل الاجتماع الاطلاع على الأعمال الجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف، وخطط إدارة الحشود الرامية لتأمين سلامة قاصدي البيت الحرام، وتوفير أقصى درجات الحماية والراحة لهم.

Advertisements

وكان الأمير بدر بن سلطان، ترأس اجتماعا في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة منتصف الشهر الماضي اطلع فيه على أعمال التوسعة، عقب ذلك تفقد ميدانيا الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام.

من جهة أخرى ترأس نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة اجتماعا حضره مديرو الجهات الخدمية بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، كما تمت مناقشة سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة، وتم التطرق أيضا إلى العديد من الموضوعات التنموية، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.