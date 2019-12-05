اختتام الدورة الخامسة في القانون الدولي للمشاركين بالخطوط الأمامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني التي استمرت أسبوعا بنادي ضباط القوات المسلحة، حيث تعد استمرارا للنهج التدريبي الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة ممثلة بفريق التمثيل الموحد.

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وأكد رئيس فريق التمثيل الموحد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود بن فهد، أهمية الدورة ومدى انعكاسها على الجهود العملياتية في الخطوط الأمامية للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من ناحية احترام القانون الدولي الإنساني، مقدما الشكر للمنظمين على جهودهم في إنجاح الدورة.

وشارك في الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني ممثلون من هيئة حقوق الإنسان الدولي وهيئة الهلال الأحمر السعودي والنيابة العامة والصليب الأحمر الدولي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة.

كما شارك في إلقاء الندوات خلال أيام الدورة كل من نائب مدير الإدارة العسكرية في المعهد الدولي للقانون الإنساني العقيد جيل كاسيل، ومستشار ومدرب القانون الدولي الإنساني وقضايا إنفاذ القانون البحري في الأكاديميات العسكرية والمدنية ايريك ستينمايلر، وزميل وباحث أول في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاع المسلح ايمانولا كيارا جيلارد، ورئيسة برنامج القانون والعلوم السياسية النائب التنفيذي للعمليات في جامعة ميدلسكس البريطانية الدكتورة ستاماتيا كيربازي.