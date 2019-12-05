القيادة تهنئ رئيس فنلندا بذكرى الاستقلال وتعزي البرهان في ضحايا حريق المصنع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية فنلندا ساولي نينستو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين رسالة خطية لأخيه ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسلم الرسالة لملك البحرين، الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني، وذلك خلال استقباله له أمس الأول. واطلع الملك حمد خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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إلى ذلك عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان في ضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق باسمنا وشعب وحكومة المملكة أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما عزى ولي العهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في ضحايا الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ الحريق الذي اندلع في مصنع بالعاصمة الخرطوم، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».