ديوان المحاسبة يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز العمل الرقابي مع نظيره الإندونيسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جاكرتا

وقع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، ورئيس هيئة التدقيق المالي بجمهورية إندونيسيا الدكتور أجونج فيرمن سامبرنا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فـي مجال العمل الـمحاسبي والرقابي والمهني، أمس، بمقر هيئة التدقيق المالي بجمهورية إندونيسيا بمدينة جاكرتا، وبحضور نائب سفير خادم الحرمين في جمهورية إندونيسيا يحيى القحطاني.

وتهدف المذكرة إلى العمل على تعزيز التعاون بيـن الـجهازين فـي مجالات الـمراجعة المالية والرقابة علـى أداء الأجهزة الـحكومية وفقا للقوانين والأنظمة الـمعمول بـها فـي كــلا البلدين، وفـي إطار الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الـمالية العامة والـمحاسبة (الإنتوساي)، والـمنظمات الإقليمية التـي يشارك فـي عضويتـها كــلا الـجهازين.

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كما رفع رئيس الديوان خالص شكره وامتنانه لخادم الـحرميـن الشريفيـن الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على صدور الـموافقة الكريمة بتفويضه للتوقيع على مذكرة التفاهم مع هيئة التدقيق المالي بإندونيسيا.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لعدد من الاتفاقيات المماثلة التي أبرمها الديوان مع عدد من الأجهزة النظيرة على المستويين الإقليمي والدولـي، وهذه الاتفاقيات فـي مجملها تعكس الـمكـانة الـمهنية الرفيعة التـي يحتلها الديوان، وقدرته على نقل ما لديه من خبرة مهنية متميزة للأجهزة بالدول الشقيقة والصديقة، وهو مما يجسد فاعلية الديوان في نشاطاته ضمن إطار المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

كما نوه إلـى أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيدا للتعاون المستمر بين الأعضاء فـي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الـمالية العامة والـمحاسبة (الإنتوساي)، وكذلك المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأسوساي)، مبينا أنه سيتم تفعيل الاتفاقية عبر التنسيق المباشر بين الجهازين ضمن لقاءات ودورات تدريبية مشتركة، من خـلال تشكيل لـجان وفرق عمل لتحديد آلية العمل ومواعيد التنفيذ.