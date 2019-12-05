13 توصية يخرج بها مؤتمر الأحساء للسياحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء
أعلن عميد كلية الشريعة بالأحساء الدكتور ياسر الربيع أمس، عن توصيات مؤتمر الأحساء عاصمة السياحة العربية، والذي رعاه نيابة عن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي ونظمته اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﺴﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت الإﺳﻠﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺄﺣﺴﺎء، لمدة ثلاث أيام في فندق مكان.
يذكر أن المؤتمر استمر ثلاثة أيام عبر 6 جلسات بحثية ونقاشية، حوت على 40 بحثا قدمها نخبة من المختصين والأكاديميين الباحثين في مجال السياحة وأنماطها الجغرافية على مستوى الدول العربية، والذي خدم موضوع المؤتمر ومحاوره الرئيسة عن الأحساء.
التوصيات
- ضرورة الاهتمام بالتنوع البيئي والتوازن البيئي من خلال تشجيع السياحة البيئية في الأحساء
- تفعيل الاتجاهات الإيجابية تجاه التنوع بين شرائح المجتمع
- إنشاء هيئة للاستثمار السياحي العربي أو مجلس للتوازن الاقتصادي السياحي العربي للتنمية المستدامة للمواقع السياحية في الوطن العربي
- تصميم قاعدة بيانات مكانية للمقومات السياحية في محافظة الأحساء بغية تطبيقها في تحديد الطلب السياحي وحجمه وتصنيفه في المحافظة، مع استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية
- تطبيق نموذج «هوف» لتقدير الطلب السياحي والنماذج المماثلة في الدراسات التطبيقية للوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، وتشكيل فريق عمل متخصص في هذا المجال ينفذ ذلك في مجال الدراسات البينية
- تدعيم الخدمات والمرافق السياحية في محافظة الأحساء من خلال إقامة عدد من المشاريع المقترحة مثل منتجع للاستشفاء البيئي على شاطئ العقير، ونزل للسياحة البيئية بمتنزه الأحساء، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه فنيا لتوجيه مزيد من الاستثمارات في مجال السياحة الوطنية
- تصميم خريطة للراحة الحرارية في المملكة، ومن ثم ربط الفعاليات السياحية الممكنة بأوقات الراحة الحرارية
- ضم المنطقة التاريخية في العقير إلى مكونات ملف تسجيل واحة الأحساء في قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو
- تعزيز الوجهات السياحية البيئية القائمة في محافظة الأحساء كمقومات داعمة للنشاط السياحي بها كممارسة التزحلق على الرمال والتخييم
- تفعيل دور المحميات الطبيعية في السياحة البيئة في المملكة بالتوازي مع تطبيق ضوابط التشريعات البيئية لتحقيق تنمية سياحية بيئية مستدامة
- تفعيل الموروث الثقافي في محافظة الأحساء باعتباره أحد عوامل الجذب السياحي لتعزيز المكون السياحي وزيادة القدرة السياحية للقطاع السياحي في المحافظة
- إبراز أهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية السياحية المستدامة في محافظة الأحساء وسبل معالجتها، وإنشاء قاعدة بيانات لمناطق التراث العمراني في الأحساء واستخدام مؤشراتها لأغراض التنمية السياحية
- معالجة التراجع الزراعي في الواحة، من خلال تفعيل سياحة المزارع عبر إيجاد نزل بيئية بها للإيواء السياحي كعائد اقتصادي معوض، واستخدام المظاهر الطبيعية التي تحظى بمقومات اقتصادية في التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن ذلك بحيرة الأصفر في محافظة الأحساء
كانت هذه تفاصيل خبر 13 توصية يخرج بها مؤتمر الأحساء للسياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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