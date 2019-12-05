13 توصية يخرج بها مؤتمر الأحساء للسياحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

أعلن عميد كلية الشريعة بالأحساء الدكتور ياسر الربيع أمس، عن توصيات مؤتمر الأحساء عاصمة السياحة العربية، والذي رعاه نيابة عن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي ونظمته اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﺴﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت الإﺳﻠﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺄﺣﺴﺎء، لمدة ثلاث أيام في فندق مكان.

يذكر أن المؤتمر استمر ثلاثة أيام عبر 6 جلسات بحثية ونقاشية، حوت على 40 بحثا قدمها نخبة من المختصين والأكاديميين الباحثين في مجال السياحة وأنماطها الجغرافية على مستوى الدول العربية، والذي خدم موضوع المؤتمر ومحاوره الرئيسة عن الأحساء.

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