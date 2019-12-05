معارض بحثية تجهز 301 طالب وطالبة للأولمبياد الوطني للإبداع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع معارض مركزية لأبحاث علمية مقدمة من طلاب وطالبات التعليم العام. ويشارك المتأهلون (301 طالب وطالبة) في المعارض المركزية التي تتوزع في ثلاث مناطق، وهي الرياض، والشرقية، وجدة، وهي المرحلة الثالثة من أولمبياد إبداع.
وتهدف هذه المعارض إلى تزويد الطلبة بالأدوات والمهارات اللازمة لرفع مستوى جودة المشاريع المشاركة في التصفية النهائية، وذلك من خلال أنشطة تدريبية مركزة لمراجعة عناصر المشروع العلمي ومهارات تقديمه. وستعرض مشاريعهم أمام لجنة التحكيم التي ستختار أفضل 150 مشروعا بحثيا لتتنافس في المرحلة الرابعة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع - معرض التصفية النهائية»، والذي سيقام بالرياض في 12-14 فبراير المقبل لاختيار الفائزين على مستوى المملكة في إبداع 2020، وسيتنافس هؤلاء الفائزون سويا لاختيار منتخب المملكة للعلوم الذي سيمثل المملكة في آيسف أمريكا - المعرض الدولي للعلوم والهندسة الذي سيعقد خلال الفترة 10-12 مايو 2021.
الهدف من المعارض:
- إكساب المشاركين الأدوات والمهارات اللازمة لرفع جودة المشروع العلمي
- تطبيق ضوابط الأخلاقيات العملية في «إبداع»
- معرفة معايير التحكيم في التصفية النهائية
- تعزيز مهارات التواصل وتقديم المشروع العلمي
- التدريب على عرض وتقديم المشاريع
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