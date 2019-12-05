مطعم سعودي يقدم لمرتاديه التفاح مجانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

لا توجد مقولة مشهورة أكثر من مقولة «تفاحة كل يوم تغنيك عن زيارة الطبيب»، وعليها أسست مجموعة من الشباب السعوديين مطعما في جدة يقدم لعملائه وزواره التفاح مجانا.

وقال صاحب المطعم إنه وزملاءه ممن يحملون شهادات جامعية علمية كبرى ترك الهندسة ومعداتها جانبا وتفرغ لمطعمه وتفنن في تقديم الطعام وصناعته مع زملائه من الشباب السعوديين، إذ يتميز المطعم بصنع الخبز والمقبلات وحتى شطائر اللحم داخل المطعم بشمل طازج ويومي.

وعن مبادرة التفاح قال يتم توزيع التفاح في الأماكن العامة للتقليل من الأمراض، وأضاف أن الهدف من ذلك ترسيخ مفهوم الفاست فووود لدى المجتمع وشركات مطاعم الفاست فووود للرقي من الفاست فود الضار إلى فاست فود صحي، مبينا أنهم أسسوا شركة لديها مطاعم وتهتم بتفاصيل المنتجات أن تكون طبيعية جدا وخالية من المواد الضارة إلى حد انعكاس ذلك في صالة الطعام المؤثثة من مواد طبيعية.