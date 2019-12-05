فحص فيروس «سي» يمنع الإصابات بنسبة 90%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكدت وزارة الصحة أن الفحص عن فيروس التهاب الكبد «سي» يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2030م.
وأوضحت الوزارة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها هذا الأسبوع تحت شعار «#هات_يدك، أن العلاج الجديد لالتهاب الكبد الوبائي «سي» سيسهم في إنقاذ نحو 4000 مريض من الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفيروس.
واستعرضت «الصحة» عبر أنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر أنواع التهاب الكبد، وتشمل الأنواع الثلاثة: الفيروسي A والفيروسي B والفيروسي C، وأعراض كل نوع.
وعرفت الصحة التهاب الكبد سي بأنه مرض كبدي يسببه فيروس التهاب الكبد سي دون أن تصاحبه أعراض وتكون له مضاعفات خطيرة.
يذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلا للجهود التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرض.
الفحص عن الفيروس يساعد على:
- تناقص عدد حالات سرطان الكبد بنسبة 95%
- خفض النفقات المباشرة اللازمة للعناية بالمرضى بحلول عام 2027م إلى 50%
- تناقص عدد الإصابات الجديدة بنسبة 90%
العلاج التقليدي يؤدي إلى زيادة:
- حالات سرطان الكبد إلى 520 حالة سنويا بحلول عام 2030م
- حالات فشل الكبد إلى 1600حالة بحلول عام 2030
- حالات الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفيروس إلى 580 حالة سنويا
- الحالات الجديدة بنسبة 2% سنويا
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