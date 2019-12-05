مواجهات عربية ساخنة في أبطال أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

تشهد الجولة الثانية لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عددا من المواجهات المهمة للفرق العربية التسعة المشاركة في البطولة القارية.

Advertisements

وتشهد المجموعة الرابعة مواجهة عربية ساخنة بين الترجي التونسي وضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بينما يلتقي فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية مع ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بالمجموعة نفسها.

ويلتقي الأهلي المصري مع ضيفه الهلال السوداني في مواجهة عربية أخرى بتلك الجولة، في حين يحل النجم الساحلي التونسي ضيفا على بلاتينيوم الزيمبابوي بالمجموعة ذاتها.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، إلى تجاوز بدايته الباهتة في المجموعة، عقب خسارته بهدف أمام مضيفه النجم، حيث يتذيل ترتيب المجموعة حاليا بلا رصيد من النقاط.