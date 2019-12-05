35 فريقا في انطلاقة منافسات رابطة الأحياء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المدينة المنورة تنطلق غدا منافسات دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم 2019م بالمدينة المنورة التي يشارك فيها 35 فريقا من أحياء المدينة المنورة، تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. وجرى تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات بناء على تصنيفها في بطولة دوري المملكة للعام الماضي، فيما تتواصل منافسات الدور التمهيدي حتى الـ11 من جمادى الأولى المقبل، يتأهل من خلالها فريقان عن كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي ستحدد مواعيد إقامة مبارياته في وقت لاحق.



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