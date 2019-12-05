إندونيسيا تفصل رئيس خطوطها الجوية لتهريبه دراجات على متن طائرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جاكرتا

أعلنت إندونيسيا أنها قررت فصل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإندونيسية «جارودا» بعد اكتشاف تهريب دراجة بخارية تحمل العلامة التجارية «هارلي ديفيدسون»، ودراجتين راقيتين إلى البلاد على متن طائرة ايرباص جديدة تماما طراز «إيه 900-330 نيو» كانت الشركة تسلمتها الشهر الماضي.

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ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن وزير المشروعات المملوكة للدولة بإندونيسيا إريك توهير قوله للصحفيين في جاكرتا أمس إنه سيتم فصل الرئيس التنفيذي لجارودا، إي جوستي نجوراه أسكارا داناديبوترا، المعروف أيضا باسم آري أسكارا، بعد أن خلصت لجنة التدقيق في الشركة إلى أنه أمر بشراء الدراجة البخارية الكلاسيكية هارلي ديفيدسون شوفلهيد.

وقال توهير إن «الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، سوف نواصل تحديد الأشخاص الآخرين الذين يحتمل أن يكونوا على صلة بالواقعة».

وكان سجل رحلة تسليم الطائرة من تولوز إلى جاكرتا أظهر أنه كان على متنها 22 شخصا، ولم يكن على متنها أي بضائع، وهو ما يتعارض مع بيان أصدرته جارودا هذا الأسبوع جاء فيه أنه جرى إبلاغ الجمارك بشأن البضائع.