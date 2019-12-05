منح مشروع البيرق بالأحساء شهادات تقييم «استدامة المباني»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

كشف برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان عن تأهيل مباني «مشروع البيرق» من خلال خدمة «تقييم استدامة المباني» التي يتيحها البرنامج، إذ سلم 50 شهادة تأهل للمستوى الأخضر «مستدام» في محافظة الأحساء، في إطار السعي الحثيث للبرنامج في تشجيع المشاريع الأخرى في اتباع نهج الاستدامة، بما يخدم أهداف البرنامج ويحقق تطلعات المواطنين في الحصول على وحدات سكنية مصممة وفق معايير الاستدامة، وتراعي ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ومبادئ الحفاظ على البيئة وبالتالي تلائم البيئة الداخلية.

ويأتي المشروع امتدادا لأهداف «البناء المستدام» الذي يسعى لتحسين الوحدات المعروضة وما من شأنه تعزيز وتطوير القطاع السكني وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، كما يهدف لخلق فرص وظيفية أكبر في القطاع، وذلك عبر تمكين مهندسين مؤهلين معتمدين من المعهد العقاري السعودي، لتعزيز دور الكفاءات بالقطاع السكني وتكوين نواة اجتماعية تسهم في تغير مفهوم فحص المباني وتوعية الأفراد والمطورين بكونه الخيار الأمثل للجودة، وكذلك تقليل الخسائر المادية والاقتصادية جراء الهدر المصاحب لعمليات البناء والإنشاء.

Advertisements

وأوضح برنامج البناء المستدام أن هذه الخطوة تسهم في تطوير تقييم الوحدات السكنية، حيث يأتي «مشروع البيرق» كنقلة نوعية في مسيرة بناء وتطوير الوحدات المستدامة في المملكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المنتجات السكنية ذات الجودة والكفاءة.

مشروع البيرق:

أول مشروع «مستدام» في المملكة، وهو أحد مخرجات خدمة تقييم الاستدامة، التي تهدف بدورها لتحسين جودة المعيشة الداخلية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين إدارة تشغيل المباني، كما تستهدف الخدمة تقليل تكاليف الصيانة بما يتوافق مع معايير الكفاءة والجودة.