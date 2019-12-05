5 % من البالغين يستفيدون من فرص تعليم الكبار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الأمم المتحدة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» أن أقل من 5% من البالغين الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما، في ثلث بلدان العالم تقريبا، يشاركون في برامج التعليم والتعلم، جاء ذلك في التقرير العالمي الرابع لمنظمة «اليونسكو» حول تعليم وتعلم الكبار.

وأوضحت المنظمة الأممية المعنية بالتربية والثقافة والعلوم، أن البالغين من ذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين والمهاجرين ومجموعات الأقليات وشرائح المجتمع المحرومة الأخرى ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل خاص في برامج تعليم الكبار ويجدون أنفسهم محرومين من الحصول على فرص التعلم مدى الحياة.