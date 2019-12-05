تكريم للمرأة السعودية في ملتقى بالقاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة كرمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم خلال افتتاح الملتقى الثاني للمبدعات العربيات الذي نظمته وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع ديوان أهل القلم ببيروت بمسرح مركز الهناجر للفنون بالقاهرة، استشارية جراحة أورام القولون الدكتورة سمر الحمود من المملكة، ضمن 16 شخصية نسائية من المبدعات من 11 دولة عربية، تقديرا لقيامهن بدور مهم وملموس في تحقيق إنجازات مميزة بمختلف مجالات الحياة. وعرض الملتقى فيلما تسجيليا عن السيرة الذاتية للمكرمات، وألقت وزيرة الثقافة المصرية كلمة أكدت فيها أن قدرة المرأة العربية على تجاوز العقبات والتهميش وإثبات نفسها هو قمة الإبداع، مطالبة بأن يلقي الملتقى الضوء على عدد من المبدعات في الدورات القادمة.



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