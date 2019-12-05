يوم مفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الظهران

تطلق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الاثنين المقبل فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والأهلي، وذلك لمدة أربعة أيام، في مركز المعارض مبنى (54) بمقر الجامعة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات الدكتور أحمد العجيري أن فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف تهدف إلى تعريف طلاب الجامعة، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية، إضافة إلى توعية الطلاب بالطرق الفعالة في البحث عن الوظيفة ومهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.