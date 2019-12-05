المقاصد الشرعية للتطوع في ورشة عمل بأم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى ورشة عمل بعنوان «التطوع من المنظور البحثي الداعم للاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة»، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني، وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد الصوفي، وعدد من وكلاء العمادات وأعضاء هيئة التدريس.

واستعرضت الورشة المقاصد الشرعية والمنافع الاقتصادية للتطوع، ودوره في التكاتف بين الأفراد والمجتمعات، والارتباط الشرعي بين الخدمات التطوعية ودوافع العمل، كما شهدت جلسة حوارية عن إدارة الموارد البشرية التطوعية والإسهامات التنظيمية، بالإضافة لمناقشة أبرز المقترحات البحثية للتطوع.

وسلطت الورشة الضوء على الأولويات البحثية الخاصة بالتطوع، بمناقشة الاستراتيجيات المهمة، والتي تسهم في تشجيع الباحثين على تشكيل المجموعات البحثية المهتمة بالتطوع.