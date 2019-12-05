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حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام مواقد رحلات مصنعة ومعدلة محلياً، بجودة أخرى رديئة؛ مما قد يؤدي للحريق بسببها.
واستعرض فيديو توعوي قدمته "الهيئة" أحد أنواع تلك المواقد، فيما حذر المختص من وجود ضعف وبدائية في لحامات أنبوب ممر الغاز؛ والتي قد تسبب تسرب الغاز والانفجار، لا قدر الله.
وأضاف أن الموقد مصنع من الصاج العادي القابل للصدأ، مؤكداً أنه يفتقد إجمالاً لأقل معايير الأمان والسلامة. هيئة المواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
"هيئة المواصفات" محذرة من استخدام مواقد رحلات محلية: تسبب الانفجارفهد الغبيوي الخليج 365 2019-12-05
حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام مواقد رحلات مصنعة ومعدلة محلياً، بجودة أخرى رديئة؛ مما قد يؤدي للحريق بسببها.
واستعرض فيديو توعوي قدمته "الهيئة" أحد أنواع تلك المواقد، فيما حذر المختص من وجود ضعف وبدائية في لحامات أنبوب ممر الغاز؛ والتي قد تسبب تسرب الغاز والانفجار، لا قدر الله.
وأضاف أن الموقد مصنع من الصاج العادي القابل للصدأ، مؤكداً أنه يفتقد إجمالاً لأقل معايير الأمان والسلامة.
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
08:51 PM
قابل للصدأ ويفتقد لأقل معايير الأمان والسلامة
حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استخدام مواقد رحلات مصنعة ومعدلة محلياً، بجودة أخرى رديئة؛ مما قد يؤدي للحريق بسببها.
واستعرض فيديو توعوي قدمته "الهيئة" أحد أنواع تلك المواقد، فيما حذر المختص من وجود ضعف وبدائية في لحامات أنبوب ممر الغاز؛ والتي قد تسبب تسرب الغاز والانفجار، لا قدر الله.
وأضاف أن الموقد مصنع من الصاج العادي القابل للصدأ، مؤكداً أنه يفتقد إجمالاً لأقل معايير الأمان والسلامة.
، "هيئة المواصفات" محذرة من استخدام مواقد رحلات محلية: تسبب الانفجار ،
المصدر : الخليج 365
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