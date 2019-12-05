محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة منطقة نجران، الرائد فيصل بن علي غانم الحقوي، إلى رتبته الجديدة "مقدم". وعبَّر المقدم "الحقوي" عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة، والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. "الحقوي" إلى رتبة مقدم بشرطة نجران صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-05 صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة منطقة نجران، الرائد فيصل بن علي غانم الحقوي، إلى رتبته الجديدة "مقدم". وعبَّر المقدم "الحقوي" عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة، والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. Advertisements 05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 08:38 PM صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة منطقة نجران، الرائد فيصل بن علي غانم الحقوي، إلى رتبته الجديدة "مقدم". وعبَّر المقدم "الحقوي" عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة، والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. ، "الحقوي" إلى رتبة مقدم بشرطة نجران ،

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