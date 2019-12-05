، "الشمراني" يحصل على الماجستير في طرق التدريس ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل التربوي راشد الشمراني، أحد منسوبي تعليم نجران، على درجة الماجستير من جامعة نجران.

جاء ذلك في تخصص "المناهج وطرق التدريس"، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.