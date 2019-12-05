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محمد بن مسعود - الدمام - حصل التربوي راشد الشمراني، أحد منسوبي تعليم نجران، على درجة الماجستير من جامعة نجران.
جاء ذلك في تخصص "المناهج وطرق التدريس"، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
"الشمراني" يحصل على الماجستير في طرق التدريسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-05
حصل التربوي راشد الشمراني، أحد منسوبي تعليم نجران، على درجة الماجستير من جامعة نجران.
جاء ذلك في تخصص "المناهج وطرق التدريس"، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
08:01 PM
حصل التربوي راشد الشمراني، أحد منسوبي تعليم نجران، على درجة الماجستير من جامعة نجران.
جاء ذلك في تخصص "المناهج وطرق التدريس"، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
، "الشمراني" يحصل على الماجستير في طرق التدريس ،
المصدر : الخليج 365
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