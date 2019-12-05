، شاهد.. بقلم رصاص معلم الأفلاج يتقن رسومات بأبعاد ثلاثية ،

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تميز معلم في محافظة الأفلاج بإتقان رسومات ثلاثية الأبعاد بقلم رصاص، كما تأثر بإبداعاته عدد من طلابه وحققوا مراكز متقدمة على مستوى الخليج، وقام بعمل معرض فني بمدرسته ووضع فيه عدد أعماله ليستفيد منه طلاب المدرسة والفرق الزائرة من المدراس الأخرى.
وفي التفاصيل، فقد تحدث معلم ابتدائية بلاح بن رباح عبدالعزيز عبدالله الزير لـ"الخليج 365" بقوله: وجدت نفسي أكثر في رسومات الموروث الشعبي أحياناً عن طريق نسج الخيال وأحيانًا عن طريق مشاهدة المبنى أو الأواني.
وواصل: بدأت رسومات أحياء شعبية ومبانٍ طينية بقلم رصاص بطريقة البعد واستخدام الظل والنور، وعليه قمت بتنفيذ العديد أعمال الرسم التشكيلي ثلاثي الأبعاد بقلم رصاص لقيت إشادة من العديد من المختصين، ولكن للأسف لم أحتفظ بالكثير بها .
وأضاف: "استفاد عدد كبير من طلابي خلال مسيرتي العملية، ومنهم من حقق المركز الأول على مستوى الخليج خلال مشاركاتهم في مسابقات فنية، ومنهم من فاز على مستوى المملكة.
من جهته ذكر رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الأفلاج عبدالرحمن المبارك أن المعلم عبدالعزيز له أعمال متميزة في الرسم التشكيلي.
الأفلاج رسومات ثلاثية الأبعاد
شاهد.. بقلم رصاص معلم الأفلاج يتقن رسومات بأبعاد ثلاثيةمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-12-05
تميز معلم في محافظة الأفلاج بإتقان رسومات ثلاثية الأبعاد بقلم رصاص، كما تأثر بإبداعاته عدد من طلابه وحققوا مراكز متقدمة على مستوى الخليج، وقام بعمل معرض فني بمدرسته ووضع فيه عدد أعماله ليستفيد منه طلاب المدرسة والفرق الزائرة من المدراس الأخرى.
وفي التفاصيل، فقد تحدث معلم ابتدائية بلاح بن رباح عبدالعزيز عبدالله الزير لـ"الخليج 365" بقوله: وجدت نفسي أكثر في رسومات الموروث الشعبي أحياناً عن طريق نسج الخيال وأحيانًا عن طريق مشاهدة المبنى أو الأواني.
وواصل: بدأت رسومات أحياء شعبية ومبانٍ طينية بقلم رصاص بطريقة البعد واستخدام الظل والنور، وعليه قمت بتنفيذ العديد أعمال الرسم التشكيلي ثلاثي الأبعاد بقلم رصاص لقيت إشادة من العديد من المختصين، ولكن للأسف لم أحتفظ بالكثير بها .
وأضاف: "استفاد عدد كبير من طلابي خلال مسيرتي العملية، ومنهم من حقق المركز الأول على مستوى الخليج خلال مشاركاتهم في مسابقات فنية، ومنهم من فاز على مستوى المملكة.
من جهته ذكر رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الأفلاج عبدالرحمن المبارك أن المعلم عبدالعزيز له أعمال متميزة في الرسم التشكيلي.
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
07:45 PM
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
08:53 PM
قام بعمل معرض فني بمدرسته ووضع فيه عدد أعماله
تميز معلم في محافظة الأفلاج بإتقان رسومات ثلاثية الأبعاد بقلم رصاص، كما تأثر بإبداعاته عدد من طلابه وحققوا مراكز متقدمة على مستوى الخليج، وقام بعمل معرض فني بمدرسته ووضع فيه عدد أعماله ليستفيد منه طلاب المدرسة والفرق الزائرة من المدراس الأخرى.
وفي التفاصيل، فقد تحدث معلم ابتدائية بلاح بن رباح عبدالعزيز عبدالله الزير لـ"الخليج 365" بقوله: وجدت نفسي أكثر في رسومات الموروث الشعبي أحياناً عن طريق نسج الخيال وأحيانًا عن طريق مشاهدة المبنى أو الأواني.
وواصل: بدأت رسومات أحياء شعبية ومبانٍ طينية بقلم رصاص بطريقة البعد واستخدام الظل والنور، وعليه قمت بتنفيذ العديد أعمال الرسم التشكيلي ثلاثي الأبعاد بقلم رصاص لقيت إشادة من العديد من المختصين، ولكن للأسف لم أحتفظ بالكثير بها .
وأضاف: "استفاد عدد كبير من طلابي خلال مسيرتي العملية، ومنهم من حقق المركز الأول على مستوى الخليج خلال مشاركاتهم في مسابقات فنية، ومنهم من فاز على مستوى المملكة.
من جهته ذكر رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الأفلاج عبدالرحمن المبارك أن المعلم عبدالعزيز له أعمال متميزة في الرسم التشكيلي.
، شاهد.. بقلم رصاص معلم الأفلاج يتقن رسومات بأبعاد ثلاثية ،
المصدر : الخليج 365
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