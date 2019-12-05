شكرا لمتابعة خبر عن موعد الرصد الآلي لمخالفتي حزام الآمان والجوّال في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن بدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في الطائف.

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم البدء في رصد المخالفتين بعد سبعة أيام.

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