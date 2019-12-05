شكرا لمتابعة خبر عن رصد 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن إيراني حاول اغتيال عادل الجبير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، مبلغ 15 مليون دولار كمكافأة لمن يدلي بمعلومات عن شلاهي القيادي في الحرس الثوري الإيراني. يذكر أن شلاهي متورط في أعمال إرهابية ونقل السلاح للميليشيات الإيرانية ومحاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير. من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، إن وجود شلاهي على الأراضي اليمنية خطر كبير.

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