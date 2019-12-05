شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تكشف عقوبة بيع الصيادلة للمضادات الحيوية بدون وصفة طبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الصحة، عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية من قبل الصيادلة. وقالت الوزارة: «في حال بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية فإن العقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال ».

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