بالصور: مواطن يجرف آلاف الأمتار من الغطاء النباتي في المجاردة بـ شيول.. والبيئة تلاحقه

أقدم مواطن على تجريف وتدمير آلاف الأمتار من أشجار “الأراك” على جانب أحد الأودية بمحافظة المجاردة باستخدام “شيول”، ما دعا فرع وزارة البيئة والزراعة بمنطقة عسير لاتخاذ الإجراءات النظامية لمحاسبته على تعديه على الغطاء النباتي.

وقام المواطن بتدمير المئات من أشجار الأراك الخضراء والمعمرة في مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع، ووفقاً لصحيفة “سبق” فإن ذلك يهدد المنطقة بتصحر كبير، إلى جانب المساعدة على تحويل مجرى السيول، والتسبب في تجريف أراضي المزارع والغطاء النباتي.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس غانم الجذعان أنه تم الوقوف على الموقع ميدانياً وتحرير محضر بالمخالفة التي سيتم إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات، لأجل تطبيق النظام بحق المتسبب في المخالفة؛ مؤكدًا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول مثل هذه الممارسات الخاطئة بحق البيئة.

يُذكر أن شجرة الأراك تتميز بأنها دائمة الخضرة، ويتم استخراج السواك من جذورها، وقد أصبحت هذه الشجرة في الوقت الحاضر من الأشجار التجارية التي تعمل الدول على زيادتها لغرض استصلاح الأراضي حيث تساعد على تثبيت التربة الرملية، إضافة للاستفادة تجارياً من السواك الذي يستخرج منها.