انتحار مقيم أطلق النار على نفسه من مسدس بمكة

أقدم شاب من الجنسية البرماوية اليوم على الانتحار من مسدس كان بحوزته بحي النكاسة بمكة المكرمة. وفي التفاصيل وفقا لموقع “سبق” فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً اليوم مفاده وجود شاب من الجنسية البرماوية ملقى على سقف منزل بحي النكاسة بمكة المكرمة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة موقع الحادثة، وُجد الشخص وقد فارق الحياة وبه طلقة نارية في رأسه، وجواره سلاح من نوع “مسدس”.

وقد جرى التحفظ على الجثمان، فيما لا تزال التحقيقات جارية، تمهيداً لإحالة كامل الأوراق للجهة المختصة.

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