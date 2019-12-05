المملكة على موعد مع حدث هام لم تشهده منذ 120 عام

تشهد المملكة فجر الخميس الأخير من الشهر الجاري ظاهرةً نادرة لم تحدث منذ ١١٨ عاماً، وهي الكسوف الحلقي للشمس.

وأفادت صحيفة “اليوم” أن ظاهرة الكسوف الحلقي تشبه الكسوف الكلي مع فوارق صغيرة، في إشارةٍ إلى أن الكسوف الحلقي حالة خاصة من حالات الكسوف يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس.

وفي حديثٍ له، قال الفلكي ملهم الهندي أن الظاهرة تحدث بسبب أن “بعد القمر عن الأرض غير ثابت فتارة يكون قريبًا وأخرى بعيدًا، ونتيجة ذلك يتغير حجم القمر ظاهريًا أي أنه حين يكون قريبًا يكون حجمه كبيرًا فيغطي كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف الكلي، وحين يكون بعيدًا ويصادف وجوده بين الأرض والشمس يصغر حجمه فيكون أصغر من قرص الشمس، لذلك لا يغطيه كاملاً فتظهر لنا حلقة من نور الشمس فيسمى كسوف حلقي”.

وأشار هندي إلى أن الشمس ستظهر في حالة كسوف جزئي على الرياض، وفي حالة كسوف حلقي على المنطقة الشرقية، وبقية المناطق ستشاهده جزئياً بنسب مختلفة، عدا المنطقة الغربية التي ستراه حلقياً بنسبة ٥٠٪.

وأكد هندي أن نسب مشاهدة الظاهرة ستتفاوت ما بين ٨٧٪ بالرياض، و٨١٪ بمدينة الكويت، و٥٨٪ في أبها، و٥٥٪ في جازان، و٣٧٪ في المدينة المنورة.