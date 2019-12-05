وزير الخارجية يبحث مع مسؤول مكسيكي العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية خوليان فينتورا، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مراد.
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