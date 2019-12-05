سفير خادم الحرمين بالمغرب يشرف حفل ذكرى البيعة بمدارس السعودية بالرباط

ترأس سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، اليوم الخميس، حفل الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقامتها المدارس السعودية بالرباط.

وألقى سفير خادم الحرمين كلمة بهذه المناسبة؛ حيث قدم الطلاب أمامه قصيدة بعنوان (بيعة قائد) وعرضًا مرئيًّا بعنوان (نبايعك يا سلمان) بالإضافة إلى تقديم عرض باللغة الإنجليزية تضمن أهم الإنجازات حاضرة ورؤية مستقبلية الذي قدم من طالبات المرحلة الثانوية .

حضر الحفل عبدالعزيز حسن آل حسن، مدير المدارس السعودية، وأعضاء السفارة وعدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس.

السفير يشارك في حفل اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة

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وكان سفير خادم الحرمين بالمغرب شارك، الثلاثاء الماضي، في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الامارات بفندق سوفتيل بالرباط بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب السفير الغريري بهذه المناسبة عن أحر التهاني وأصدق التمنيات للشعب الإماراتي بمزيد من التقدم والرخاء.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الحكومة المغربية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة المغربية.